Новый седан IKCO Tara из Ирана может появиться в РФ в 2023 году

Компания Iran Khodro в середине этого года анонсировала появление на российском рынке своих моделей. Иранский автопроизводитель планировал начать экспорт своих машин из Ирана в РФ до конца 2022 года, однако в реальности эти планы могут быть несколько пересмотрены.

По новой информации, поставки первой модели IKCO Tara, которая поступит в продажу в России, стартуют в начале 2023 года. Сама Iran Khodro эти слухи пока не комментирует.

Напомним, IKCO Tara представляет собой перелицованную версию французского седана Peugeot 406.

На иранском рынке четырехдверка Tara появилась относительно недавно – в 2021 году. В основе автомобиля лежит адаптированная версия модульной платформы PSA PF1, которая ранее использовалась при проектировании модели Peugeot 301. Кроме того, как «Тара», так и «триста первый» имеют одинаковые центральные элементы кузова. Впрочем, «передок» и корма у моделей отличаются.

На родине в движение IKCO Tara 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор с системой изменения фаз газораспределения. Его мощность равна 113 лошадиным силам и 144 Нм крутящего момента. Трансмиссий две – 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Длина седана равна 4519 мм, ширина – 1953 мм, высота –1466. Таким образом, Tara. немного превосходит по габаритам корейский Hyundai Solaris.

Разгон с места до 100 км/ч у седана занимает порядка 13 секунд. Максимальная скорость, на которую способна иранская четырехдверка, равна 190 км/ч.

В арсенал модели входят: 4 подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также люк.

По предварительной информации, небольшая задержка с появлением Iran Khodro Tara на российском рынке связана с поиском партнера, через которого иранская компания планирует начать продажи своих машин в стране.