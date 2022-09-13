Bugatti собрала последний гиперкар Centodieci: много фото

Bugatti только что завершила сборку последнего экземпляра Centodieci. Автомобиль сошел с конвейера завода в Мольсхайме на этой неделе и станет финальным аккордом этого гиперкара.

Премьера прототипа Centodieci состоялась в 2019 году. Гиперкар был построен в честь 110-летнего юбилея компании. В переводе с итальянского название машины означает «сто десять», а дизайн автомобиля отсылает к одному из самых известных суперкаров 90-х годов – Bugatti EB110.

Суммарно планировалось выпустить 10 таких машин. Но, как и все хорошее, их количество подходит к концу.

Предполагается, что конкретно этот экземпляр отправится к своему владельцу, заплатившему за него 8 миллионов 100 тысяч долларов (486 миллионов рублей) в ближайшее время.

Речь идет о машине, выкрашенной в синий цвет кузова и оснащенной 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Его мощность составляет 1600 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-диапазонный автомат типа DCT с двумя сцеплениями. Привод – полный.

Согласно официальной информации, разгон от 0 до 100 км/ч у Centodieci занимает всего 2,4 секунды, а его «максималка» равна 380 км/ч. Впрочем, на нашей планете существует не так много мест, где можно безопасно и легально развить такую скорость.

В основе модели лежит хорошо известный гиперкар Chiron, но внешне Centodieci практически не напоминает о своем прародителе. Автомобилю досталась собственное внешнее оперение кузова, а также оптика, отсылающая к EB110.