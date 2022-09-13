Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) продемонстрировал предсерийный вариант нового полноприводного вездехода, который будет доступен для частных покупателей. Автомобиль получил индекс 4503КМ и представляет собой грузовик, построенный на базе армейской модели.

В основе МЗКТ-4503КМ лежит так называемый журналистами «наследник» советского автомобиля ГАЗ-66 – военный МЗКТ-5002000.

Первый образец уже сошел с конвейера белорусского предприятия и имеет надстройку типа «фургон-мастерская». Машину адаптировали под требования компаний из энергетического сектора страны.

Сейчас выпущенный прототип проходит серию сертификационных тестов, в ходе которых проверяется безопасность его кабины, а также всех узлов и агрегатов. С начала испытаний предсерийный 4503КМ успел проехать более 3 тысяч км.

Предполагается, что сертификат для возможности использовать машину в странах ЕАЭС будет получен МЗКТ уже в октябре, после чего вездеход 4×4 могут начать отправлять в соседние государства, в число которых определенно входит и Россия.

Начальная версия новинки Минского завода колесных тягачей будет комплектоваться турбодизельным мотором китайской фирмы Weichai, выдающим 220 лошадиных сил. Пару ему составит 6-диапазонная трансмиссия фирмы Fast Gear.

Вместе с тем, белорусские инженеры уже работают над тем, чтобы адаптировать модель под использование российского турбодиельного двигателя ЯМЗ мощностью 215 лошадиных сил, а также пятискоростной механической коробки передач производства СААЗ.

В зависимости от выбранного мотора показатель грузоподъемности нового вездехода из Минска составит от 3,2 до 5,5 тонн. Сколько будет стоить такой грузовик пока неизвестно.