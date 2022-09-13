Dongfeng Captain-T вошел в ТОП самых популярных коммерческих автомобилей в РФ

«ГАЗель» остается самым популярным коммерческим автомобилем на российском рынке. Согласно данным «АЕБ», в августе было продано более 2 тысяч 250 единиц этой модели. Но традиционный рейтинг Ассоциации европейского бизнеса не обошелся без сюрпризов. В него впервые вошел новый китайский грузовичок компании Dongfeng.

Речь идет о модели Captain-T, который за последний месяц лета в России приобрели 150 покупателей.

Новинка Dongfeng добралась до российского рынка всего месяц назад. Автомобиль предложен у нас в двух исполнениях: DFA1030S-1 и DFA1030S-2 полной массой 2490 кг и 3490 кг соответственно. Его длина составляет 5430 мм, ширина – 1945 мм, высота – 2046 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм.

Компактный грузовик оснащается рядным 4-цилиндровым турбодизельным агрегатом Q23-132E60, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5». Максимальная мощность – 128 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента. Связку мотору составляет 5-скоростная механическая трансмиссия.

Список оснащения новой коммерческой модели Dongfeng на российском рынке включает в себя: системы ABS и ESC, регулируемую по высоте рулевую колонку, кондиционер, стеклоподъемники с электрическим приводом, электрообогрев водительского кресла, аудиосистему с двумя динамиками, а также другое оборудование.

Цены на Dongfeng Captain-T начинаются с отметки в 1 миллион 690 тысяч рублей за 2,5-тонный вариант в модификации «шасси» и 1 миллион 829 тысяч рублей за 3,5-тонное шасси. Для первого доступна бортовая платформа с длиной 3400 мм, шириной – 1920 и высотой 355 мм (1 миллион 790 тысяч рублей).