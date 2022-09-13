Aptera представила 3-колесный электрокар Gamma за 1,5 млн рублей

Стартап Aptera был основан более 10 лет назад. Его первой разработкой должен был стать 3-колесный электрокар, который должен был привлечь покупателей расходом топлива менее 1 литра на 100 км. Впрочем, со временем проект заглох, а компания обанкротилась и сменила хозяев, но в 2019 году основатели фирмы вернули себе на нее права и начали разработку нового поколения автомобиля с запасом хода в 1600 километров.

Теперь же Aptera не просто показала свой первый электромобиль, получивший название Gamma, но и назвала его стартовую цену – от 25 тысяч 900 долларов (1 миллион 560 тысяч рублей). Его главная «фишка» – работа от солнечных батарей, что позволит реже заезжать на зарядные станции. Запас хода только от этого источника питания составляет до 65 километров в день.

В комплексе с тяговыми аккумуляторами дальнобойность Gamma, как и было изначально заявлено, равна 1600 км.

Автомобиль получил оригинальную форму кузова и может похвастать наличием приличного пространства внутри, способного вместить двух взрослых человек.

Первые «Гаммы» должны отправиться в производство в 2023 году. В Aptera утверждают, что собрали уже более 32 тысяч заказов на новинку, причем почти треть из них поступила только за последние несколько месяцев. Выпуском необычного электромобиля компания будет заниматься на своем новом заводе в Карлсбаде (штат Калифорния, США).

Цель Aptera – выпускать 600 тысяч автомобилей ежегодно. Разумеется, если потребители воспримут 3-колесный дизайн благосклонно.