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Появились первые тизеры ультрадорогого внедорожника Aurus Komendant

От: Алексей Шмидт
Komendant

Компания Aurus уже имеет в своей линейке седан Senat, но вскоре модельный ряд люксового российского бренда пополнится автомобилем из сегмента SUV. Речь идет о кроссовере Komendant, официальный дебют которого должен состояться в конце сентября.

В основе вседорожника лежит Единая модульная архитектура, разработанная в рамках государственного проекта «Кортеж». 

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На выложенных компанией Aurus тизерах показана передняя часть кузова Komendant, где отчетливо видна фара, угол радиаторной решетки и часть бампера, а также корма с задним фонарем и шильдиком с названием марки, расположенным на багажной двери.

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Технические подробности о новой модели «Аурус» уже известны. «Комендант» будет широко унифицирован как по шасси, так и по агрегатам с седаном Senat, выпуск которого стартовал еще в 2021 году.

Длина новинки составит 5380 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1820 мм, а колесная база будет равна 3100 мм. Вес полноприводного Aurus Komendant заявлен на отметке в 3235 кг. Клиренс — 200 мм.

Приводить в движение Aurus Komendant предстоит гибридной силовой установки на базе 4,4-литрового битурбированного мотора V8 разработки НАМИ. Связку ДВС составит электромотор, литий-ионный аккумулятор и девятидиапазонная автоматическая трансмиссия KATE.

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Согласно данным, заключенным в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), суммарная отдача гибридной системы будет равна 598 лошадиным силам и 880 Нм крутящего момента. 

В продажу новая разработка компании Aurus может поступить до конца 2022 года, но стоить будет недешево. Кроссовер явно окажется дороже седана Senat, за который сейчас просят от 25 миллионов рублей. 

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