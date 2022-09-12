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Дженнифер Лопес пересела на Toyota RAV4

От: Алиса Шашкова
jennifer lopez goes for lunch with violet affleck lets her drive the toyota rav4 198388 1

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, похоже, не против путешествовать на самых разных автомобилях. Она может пересесть из роскошных Bentley и Rolls-Royce в Toyota, не моргнув глазом. Впрочем, чаще всего ее видят не за рулем этих машин, а на пассажирском сиденье. И этот раз не стал исключением. 

В минувшие выходные Лопес вместе с дочерью своего нового супруга актера и режиссера Бена Аффлека отправилась на обед в ресторан на компактном Toyota RAV4. Им оказался белый кроссовер в гибридном исполнении (версия XSE).

2019 toyota rav4 hybrid first drive

Такие «РАВ4» комплектуются 2,5-литровым бензиновым ДВС, работающим в паре с электрическим мотором. Максимальная мощность силовой установки составляет 219 лошадиных сил и 278 Нм крутящего момента. 

2019 toyota rav4 23hybrid first drive

Американская комплектация RAV4 XSE помимо стандартных функций обладает спортивно-настроенной подвеской, 18-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными колесными дисками, окрашенными в черный цвет, системой безопасности Toyota Safety Sense и двуцветной палитрой кузова с черной крышей. 

2019 toyota rav4 hybrid first drive 1

Новоиспеченная семья Лопес-Аффлек может похвастаться в гараже такими автомобилями, как Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Bentley Continental GTC, Tesla Model S Plaid, Mercedes-AMG S 63, но, как видно на заглавной фотографии, иногда ее выбор может падать и на заметно более простые по оснащению и менее статусные автомобили, к примеру ту же Toyota. 

В России кроссовер Toyota RAV4 последнего поколения, напомним, сейчас стоит от 2 миллионов 671 тысячи рублей. 

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