Дженнифер Лопес пересела на Toyota RAV4

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, похоже, не против путешествовать на самых разных автомобилях. Она может пересесть из роскошных Bentley и Rolls-Royce в Toyota, не моргнув глазом. Впрочем, чаще всего ее видят не за рулем этих машин, а на пассажирском сиденье. И этот раз не стал исключением.

В минувшие выходные Лопес вместе с дочерью своего нового супруга актера и режиссера Бена Аффлека отправилась на обед в ресторан на компактном Toyota RAV4. Им оказался белый кроссовер в гибридном исполнении (версия XSE).

Такие «РАВ4» комплектуются 2,5-литровым бензиновым ДВС, работающим в паре с электрическим мотором. Максимальная мощность силовой установки составляет 219 лошадиных сил и 278 Нм крутящего момента.

Американская комплектация RAV4 XSE помимо стандартных функций обладает спортивно-настроенной подвеской, 18-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными колесными дисками, окрашенными в черный цвет, системой безопасности Toyota Safety Sense и двуцветной палитрой кузова с черной крышей.

Новоиспеченная семья Лопес-Аффлек может похвастаться в гараже такими автомобилями, как Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Bentley Continental GTC, Tesla Model S Plaid, Mercedes-AMG S 63, но, как видно на заглавной фотографии, иногда ее выбор может падать и на заметно более простые по оснащению и менее статусные автомобили, к примеру ту же Toyota.

В России кроссовер Toyota RAV4 последнего поколения, напомним, сейчас стоит от 2 миллионов 671 тысячи рублей.