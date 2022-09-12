Новый Ford Mustang не будет полноприводным гибридом

Несмотря на упорные слухи о том, что руководство компании Ford планирует превратить новый Mustang в гибридный автомобиль, этого со знаменитым американским пони-каром не произойдёт. Для него решили сохранить каноническую начинку.

По информации издания «Automotive News», маркетологи «голубого овала» пришли к выводу, что гибридный силовой агрегат в «Мустанге» окажется лишним, поскольку подобного типа автомобиль в линейке «Форд» уже есть – и это Mustang Mach-E. Этот электрический «паркетник» по оценке специалистов Ford способен компенсировать выбросы углекислого газа от одноименного спорткара в течение пяти лет.

Вместе с тем, выяснилось, сколько новый Mustang продержится на конвейере. Журналисты пишут о сроке в 5-7 лет, после чего модель все же станет электрифицированной, но не гибридом, а полноценным электромобилем, построенным на базе GE2 от «паркетника» Mustang Mach-E.

На новом Ford Mustang также должна была дебютировать электрическая система полного привода, однако этот механизм создавался как часть гибридной установки, так что отказаться пришлось и от него.

Таким образом, если вся эта информация подтвердится, то новый «Мустанг» останется классическим пони-каром с традиционными инженерными решениями, включая задний привод, переднемоторная компоновка, а также чистые бензиновые моторы.

Полноценная премьера модели состоится уже в середине сентября, хотя изначально планировалась на апрель 2023 года.

Производством модели займется тот же завод Ford, что и раньше (в Флэт-Роке).