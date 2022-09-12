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Автоэксперты рассказали о бесплатных сервисах по проверке автомобилей

От: Алексей Шмидт
Manuelle Fahrzeugpruefung Twinner Check Foto Matthias Baumbach

Как известно, большинство автомобилей на вторичном рынке России продают со скрученным пробегом. Кроме того, определенная часть их них является пережившими некачественный кузовной ремонт после ДТП. Как узнать состояние автомобиля и его историю перед покупкой бесплатно рассказали эксперты.

По словам главы службы аварийных комиссаров компании «Легион» Виктора Куцака, давшего интервью красноярскому изданию «NGS24», на сегодняшний день получить информацию о бэкграунде машины можно из многих открытых источников, но для этого необходимо знать его гос- и VIN-номер. Правда в этих сведениях максимум, что можно узнать, это комплектацию машины, ее пробег, а также попадала ли она в ДТП.

Наиболее известным сервисом является «Автокод», но расширенный отчет на нем является платным. Его базы включают в себя информацию, зафиксированную не только в объявления и на пунктах технического осмотра, но и на станциях техобслуживания.

Помимо него можно пользоваться отчетами на сайтах «Авито», «Автодека», «Дром» и «Авто.ру». Эти сервисы собирают данные из многих источников, но чаще всего являются платными. Так, к примеру в случае с последним за историю автомобиля придется выложить 147 рублей.

Что интересно, большинство платных агрегаторов заимствуют информацию из определенных бесплатных источников. В их числе открывшаяся с 1 июля база ГИБДД, сайт службы судебных приставов, нотариальной палаты, а также сервис по проверке электронных паспортов транспортных средств. Во всех них запросить информацию можно самостоятельно и совершенно бесплатно. 

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день пробить можно историю практически любой машины, однако только в том случае, если у нее есть госномера, номера кузова и или VIN-номер. Кроме того, она должна стоять на учете в России. Проверить информацию о ней, если машина совсем недавно прибыла в страну из Японии, Казахстана или США, по базам не удастся.

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