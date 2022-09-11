«УАЗ Pickup» может получить новые трансмиссии

Сегмент пикапов в России, как весь авторынок, переживает существенное снижение продаж. В августе в стране было реализовано 378 таких машин. Впрочем, его давний лидер «УАЗ Pickup» по-прежнему остается на пьедестале с результатом в 126 проданных машин.

Относительно недавно стало известно, что Ульяновский автозавод готовится к переходу своего внедорожника «Патриот» на новые трансмиссии. В перспективе они могут появиться и на его родственнике в утилитарном кузове.

В конце лета выяснилось, что «УАЗ» готовится заключить соглашение с некой китайской компанией, которая будет поставлять ему свои механические коробки передач. Эта трансмиссия появится и у «Пикапа», но несколько позже.

Но сменой поставщика МКПП Ульяновский автозавод, похоже, не ограничится. Вслед за этой коробкой передач на «УАЗ Пикап» и «УАЗ Патриот» может появиться новый «автомат». Он заменит агрегат французский фирмы Punch Powerglide 6L50, отгрузка которого в Ульяновск была остановлена еще этой весной.

Сменщик этой коробки передач пока также не раскрыт, однако можно предположить, что им также окажется один из китайских автопроизводителей.

Точные сроки полного пересмотра списка трансмиссий как «УАЗ Патриот», так и «УАЗ Пикап», пока не раскрываются, однако есть основания полагать, что первой новые коробки передач получит самая популярная в линейке Ульяновского предприятия модель – «Патриот». В модели «Pickup» замена таких агрегатов произойдет не раньше 2023 года.