О том, как кроссовер Lada C-Cross мог стать аналогом Nissan Qashqai, но не стал

Совсем недавно компания «АвтоВАЗ» анонсировала появление в своей модельной линейке нового кроссовера, который планируют построить на базе Lada Vesta. Впрочем, подобный автомобиль мог дебютировать намного раньше, причем став аналогом на тот момент популярнейшего «паркетника» Nissan Qashqai. О том, каким мог быть кроссовер Lada C-Cross в материале Daily-Motor.Ru.

Работы над перспективным проектом нового небольшого представителя сегмента SUV инженеры «АвтоВАЗа» начали еще в далеком 2006 году, а в 2008-м представили концепт-кар под названием C-Cross.

Машина привлекла внимание публики как своим внешним видом, так и заявлениями представителей Волжского автозавода о том, что стоить она будет недорого. Предполагалось, что новинка поступит в продажу до 2012 года, однако в конечном счете это так и не произошло.

Новый перспективный «паркетник» компании «АвтоВАЗ» мог похвастать оригинальным и узнаваемым, хотя и не совсем привычным дизайном кузова. Длина машины составляла 4400 мм, а в основе модели лежала архитектура «Проекта С», позволявшая использовать как передний, так и полный тип привода.

В списке двигателей для российского аналога Nissan Qashqai значились бензиновые моторы объемом 1,6, 1,8- и 2-литра.

Среди главных преимуществ C-Cross назывались: короткие свесы, высокий клиренс, а также компактный кузов и неплохой по тогдашним меркам объем багажного отделения в 350 литров.

Проект готовили при сотрудничестве с канадской компанией Magna International, соглашение с которой в 2009-м году было заморожено в пользу Renault-Nissan. Франко-японский альянс не устроило использование российским автогигантом собственной платформы, поэтому вместо нее тольяттинскому заводу пришлось работать с новой «тележкой» B0.

Это свело на нет все работы над проектом Lada C-Cross и заставило «АвтоВАЗ» отказаться от казавшейся на тот момент крайне перспективной разработки.