Новый компакт-кроссовер Jeep Avenger: подробности

Несколько дней назад Jeep презентовал новый небольшой кроссовер Avenger, который станет самым компактным SUV в европейской линейке американского автопроизводителя. Редакция Daily-Motor.Ru собрала все подробности о перспективной новинке компании.

Jeep Avenger будет представлять собой «паркетник», работающий на электрической тяге. Его полноценная премьера состоится в октябре на автомобильной выставке в Париже. Тогда же должен начаться прием заказов.

Производством «джиповского» субкомпакта, длина которого составит менее 4200 мм, займется завод компании Fiat, расположенный в Польше. Продажи должны начаться в 2023 году. Помимо «Старого Света» поставлять Avenger будут также в Южную Корею и Японию.

Кроссовер предложат для покупателей с электрическими и гибридными силовыми установками. Первые получат мощность до 95 лошадиных сил и в зависимости от версии будут работать в компоновке 1+1 или 2+2. Самая продвинутая модификация с четырьмя электромоторами и полным приводом сможет похвастать мощностью около 400 лошадиных сил, а также запасом хода до 400 км без подзарядки.

Что касается гибридного исполнения, то для него предусмотрят силовую установку на базе 1,2 или 1,5-литрового бензинового ДВС. Ее характеристики пока не объявлены.

Кроссовер Jeep Avenger построят на модульной платформе Stellantis STLA Small, которая, как заявляют в самой компании, должна обеспечить ему «впечатляющие для сегмента клиренс, разгон и углы въезда и съезда».

Кроссовер получит дизайн в стиле актуальных моделей Jeep, включая фирменную радиаторную решетку с семью ламелями, большими светодиодными фарами и тонкими линиями ДХО, а также функциональные рейлинги на крыше, ярко выраженные колесные арки, LED-фонари с рисунком в виде буквы «X» и скрытые в задних стойках ручки дверей.