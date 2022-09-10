В Тынде нашли редкий советский автобус с оригинальными номерами

Легендарные советские автомобили, которые периодически попадаются во дворах и на стоянках в непригодном для эксплуатации состоянии, чаще всего не представляют собой редкие экземпляры. Однако с этим автобусом, найденном в окрестностях города Тында (Амурская область), всё совсем не так. Речь идет о модели ЗИЛ-158, которая была по праву признана городским символом 60-х в СССР.

Фотографию машины опубликовали на сайте, посвященном номерным регистрационным знакам – Platesmania. На ней можно частично рассмотреть кузов автобуса, на котором сохранились оригинальные номера (76-59 амз), а также заводская табличка.

Автор снимка, известный в Сети под ником «Laurel», встретил кузов автобуса ЗИЛ-158 рядом с городом Тында. Судя по его плачевному состоянию, машина находилась в лесу долгое время. Об этом говорит отсутствие у нее всех стекол, внутреннего наполнения, колес, а также обильная ржавчина на металле.

В объектив фотографа попал ранний экземпляр ЗИЛ-158, который сходил с конвейера Завода имени Лихачева в Москве в период с 1957 по 1959 год. Именно такие машины представляют сейчас большую историческую ценность, поскольку на сегодняшний день их сохранилось менее 10 единиц.

Напомним, в советские времена ЗИЛ-158 был самым распространенным городским автобусом в Союзе. Внутри машины могли разместиться до 60 пассажиров, для 32 из которых были предусмотрены посадочные места.

Последняя партия «сто пятьдесят восьмых» использовалась на городских дорогах Москвы до 1974 года. В других городах такие автобусы эксплуатировались и в 80-х годах прошлого столетия.