«АвтоВАЗ» пока не нашел замену трети элементов для сборки Lada

Компания «АвтоВАЗ», остановившая свое производство в марте из-за дефицита комплектующих, постепенно находит новых поставщиков, что позволяет возобновлять производство первых моделей. Летом с конвейера завода в Тольятти начала сходить упрощенная версия Lada Granta, затем Lada Niva Legend, а недавно Lada Niva Travel. Кроме того, в 2023 году российский автогигант надеется возобновить выпуск Lada Vesta и Lada Largus. Тем не менее, для полноценного импортозамещения компании не хватает пока трети элементов.

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, давший интервью изданию «РБК».

По словам топ-менеджера, компания уже готовится к производству нескольких новых и обновленных моделей, однако пока не может осуществить задуманное из-за нехватки ряда комплектующих. По его словам, на поиск новых поставщиков уходит значительная часть времени.

Если вдаваться в детали, то «АвтоВАЗ» пока не может найти около 1500 деталей в среднем из 4500, которые используются для полноценной сборки автомобиля.

Вместе с тем, руководитель российской компании посетовал на то, что около 300 комплектующих сейчас находятся в зоне риска, что также создает ряд неопределенностей при решении запуска той или иной модели в производство.

При этом господин Соколов не исключает, что в будущем многие автопроизводители и производители компонентов, принявшие решение покинуть российский рынок, со временем вернутся.