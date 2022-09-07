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Автомобили Lada вновь подорожали

От: Алексей Шмидт
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По итогам августа автомобильный рынок России продолжил неспешное восстановление. Худшим месяцем остался май этого года, когда было зарегистрировано 27 тысяч продаж новых машин. Летом месячные объемы реализации перевалили за отметку в 30 тысяч, а к концу августа составили уже 42 тысячи 500 единиц. Для сравнения, годом ранее эти показатели были в три раза выше – порядка 120 тысяч продаж машин.

Главным драйвером роста российского рынка является компания «АвтоВАЗ», которая постепенно возвращает свои модели на конвейер, хоть и в упрощенном варианте. При этом, завод пользуется отсутствием конкурентов в сегменте до 1 миллиона рублей (альтернатив бюджетным Lada Granta и Lada Niva в этой категории сейчас попросту нет).

В начале августа самая популярная на сегодняшний день модель в России прибавила в цене на некоторые комплектации до 44 тысяч рублей, а в начале сентября другие исполнения подорожали на 8-16 тысяч рублей. 

Как отмечают журналисты издания «74», формально базовая цена «Гранты» с июня держится на отметке в 678 тысяч рублей, однако в случае, если выбор покупателя падает на машину с подушками безопасности, то минимальная стоимость автомобиля составляет 767 тысяч рублей.

Lada Vesta уже точно переезжает из Ижевска в Тольятти, однако производство этой модели возобновят не раньше 2023 года. 

Что касается судьбы Lada Largus и Lada XRay, то она пока не определена. «АвтоВАЗ» не исключает возможность возобновления их выпуска. Впрочем, последняя партия упрощенных «Ларгусов», которую собрали летом из складских запасов комплектующих, не успев выйти в продажу сразу же подорожала на 65 тысяч рублей. Теперь за такие машины просят от 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

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