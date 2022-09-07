Автомобили Lada вновь подорожали

По итогам августа автомобильный рынок России продолжил неспешное восстановление. Худшим месяцем остался май этого года, когда было зарегистрировано 27 тысяч продаж новых машин. Летом месячные объемы реализации перевалили за отметку в 30 тысяч, а к концу августа составили уже 42 тысячи 500 единиц. Для сравнения, годом ранее эти показатели были в три раза выше – порядка 120 тысяч продаж машин.

Главным драйвером роста российского рынка является компания «АвтоВАЗ», которая постепенно возвращает свои модели на конвейер, хоть и в упрощенном варианте. При этом, завод пользуется отсутствием конкурентов в сегменте до 1 миллиона рублей (альтернатив бюджетным Lada Granta и Lada Niva в этой категории сейчас попросту нет).

В начале августа самая популярная на сегодняшний день модель в России прибавила в цене на некоторые комплектации до 44 тысяч рублей, а в начале сентября другие исполнения подорожали на 8-16 тысяч рублей.

Как отмечают журналисты издания «74», формально базовая цена «Гранты» с июня держится на отметке в 678 тысяч рублей, однако в случае, если выбор покупателя падает на машину с подушками безопасности, то минимальная стоимость автомобиля составляет 767 тысяч рублей.

Lada Vesta уже точно переезжает из Ижевска в Тольятти, однако производство этой модели возобновят не раньше 2023 года.

Что касается судьбы Lada Largus и Lada XRay, то она пока не определена. «АвтоВАЗ» не исключает возможность возобновления их выпуска. Впрочем, последняя партия упрощенных «Ларгусов», которую собрали летом из складских запасов комплектующих, не успев выйти в продажу сразу же подорожала на 65 тысяч рублей. Теперь за такие машины просят от 1 миллиона 300 тысяч рублей.