Автоэксперт Солдунов рассказал все подробности при покупке подержанного автомобиля в 2022 году

Приобретая подержанную машину у так называемого «частника» необходимо еще до выхода на сделку провести ее техническую проверку, причем делать это лучше в специализированном сервисе. О том, какие процедуры необходимо пройти перед покупкой б/у-автомобиля, рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

По словам автоэксперта, технический осмотр автомобиля необходим для того, чтобы избежать ситуации, когда новому владельцу придется вложить в машину больше, чем она стоит. Убедиться в правдивости слов продавца можно просто заехав в один из сервисов, которому вы доверяете.

Покупая автомобиль на вторичном рынке важно придерживаться ряда четких правил, которые позволят выбрать надежную машину по адекватной цене.

В первую очередь стоит пробить автомобиль по базам еще до того, как вы отправитесь его смотреть. Это позволит отсеять варианты, которые вам не подходят. К примеру, выявить, что автомобиль бывал в ДТП.

Во-вторых, прибыв на осмотр лучшим вариантом будет вооружиться фонариком и толщиномером, определяющим толщину лакокрасочного покрытия машины.

Кроме того, осматривать автомобиль лучше в светлое время суток, на улице, а также в исключительно чистом виде, поскольку это позволит не пропустить ряд внешних недостатков, включая следы ремонтов и ДТП, которые могут скрываться под грязью и пылью, пишет издание «IReactor» со ссылкой на автомобильного эксперта.