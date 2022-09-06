ДомойАвтоновости сегодняАвтоэксперт: иранские автомобили придется дорабатывать перед эксплуатацией в РФ

Автоэксперт: иранские автомобили придется дорабатывать перед эксплуатацией в РФ

От: Алексей Шмидт
iran khodro soren 2009b

Модельный ряд иранской компании Iran Khodro, который вскоре должен выйти на российский рынок, придется модернизировать из-за особенностей климата обеих стран. Об этом рассказал в интервью изданию радио «Спутник» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее один из крупнейших иранских автомобильных концернов пообещал начать продажи в России своих моделей уже в конце 2022 года. Предполагается, что первой на рынок выйдет седан Tara, однако до этого момента четырехдверке придётся пережить процедуру доработки.

Как отмечает автоэксперт Ян Хайцеэр, задачей-минимум в рамках дооснащения автомобилей Iran Khodro в России станет появление у них дополнительных систем обогрева. 

По его словам, машины для теплого и холодного климата могут отличаться термостатом, а также отсутствием ряда систем подогревов, включая обогрев лобового стекла, боковых зеркал, рулевого колеса и сидений. Впрочем, дополнить оснащение машин ими можно будет без особых проблем. 

Вместе с тем, иранским автомобилям в России практически наверняка понадобится дополнительная антикоррозионная обработка, в том числе обработка резиновых поверхностей, а также мест стыка резиновых деталей и металла.

По мнению эксперта, все недостатки иранских автомобилей, которые выйдут на российский рынок будут компенсироваться их низкой ценой по сравнению с другими аналогами. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Мастерская

В тренде:

В Новосибирске нашли минивэн из Японии в стиле Toyota Alphard

С весны этого года в Россию резко вырос ввоз подержанных японских автомобилей. Журналисты новосибирского издания «НГС» встретили на дорогах своего города необычный минивэн, который...

«АвтоВАЗ» допустил, что начнет производство электрического «Ларгуса» в 2023 году

Автоэксперт Солдунов рассказал все подробности при покупке подержанного автомобиля в 2022 году

Автоэксперт назвал идеальный кроссовер для жителей РФ за 1,5 млн рублей

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+