В интернете показали, как мог бы выглядеть Audi RS8

Немецкие автомобили порой заставляют биться сердца энтузиастов чаще, особенно когда речь заходит о моделях Audi Sport. И это чувство усиливается в случае машин, обладающих литерой «RS». Впрочем, в линейке ингольштадтского автогиганта остается ряд автомобилей, которые не получили специальной версии RS, и A8 – один из них. Исправить этот недочет решили независимые дизайнеры.

Автор рендеров Audi RS8 известен в Сети под ником «Hycade». Молодой человек воплотил в жизнь теоретический Audi RS8, который может заставить сердце биться еще сильнее, чем RS6.

Машину представили с целым рядом модификаций, чтобы отделить ее от уже представленного Audi S8. В качестве конкурента этого RS8 художник назвал GT 63 S E Performance от Mercedes-AMG.

Что касается внешнего облика потенциально-возможного RS8, то ему досталась передняя часть кузова с с модернизированными и увеличенными воздухозаборниками, а также решетка радиатора, очень похожая на RS6. Дополнили картину новая губа на переднем бампере и расширенные передние колесные арки.

Внешние изменения для автомобиля от дизайнера «Hycade» включили в себя более выпуклые арки спереди, оснащенные небольшими воздуховодами, а также специальные боковые юбки. Клиренс машины, разумеется, был занижен, а в качестве колесных дисков задействовали серебристые 5-спициевые «катки».

Особенно интересно выглядит задняя часть RS8, которой помимо небольшого спойлера на крышке багажника достался новый бампер, плавно переходящий в задние колесные арки. Вместе с этим, основное внимание к корме, по задумке автора проекта, должна привлекать пара массивных круглых выхлопных патрубков. И, надо отметить, делают они это отменным образом.

Актуальный Audi S8 оснащается 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 563 л.с. и крутящим моментом 590 Нм. Хотя вероятность того, что Audi когда-либо выпустит RS8, практически нулевая, седан может значительно увеличить эти показатели с помощью электрификации, потенциально соперничая с 831 л.с. и 1469 Нм вышеупомянутого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.