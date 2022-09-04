Автоэксперт рассказал о том, какие автомобили могут вернуться на рынок РФ в 2023 году

Российский автомобильный рынок продолжает восстановление. Продажи легковых машин медленно, но верно растут и вскоре могут достичь отметки в 42 тысячи единиц в месяц. Интерес к покупкам «легковушек» в России подогревает недавно запущенная госпрограмма льготного автокредитования.

Независимый эксперт Дмитрий Попов рассказал о том, чего ждать от российского рынка в будущем, а также предрек возвращение многих автомобильных марок в нашу страну в 2023 году.

По словам собеседника издания «360», российский авторынок неминуемо ожидает возрождение, однако когда это произойдет будет зависеть от того, насколько будет выстроен грамотный компенсационный механизм для всех участников сделок.

Что касается моделей, которые он советует покупать, то среди них основной акцент сделан на машинах российской сборки, таких как Lada, Hyundai, Skoda и Volkswagen, а также Haval, которые в дальнейшем будет проще обслуживать. С учетом экономической ситуации лучшим выбором будет бюджетная модель.

Вместе с тем, эксперт дал необычный прогноз относительно того, когда стоит ждать возвращения в Россию автомобильных компаний, которые отказались вести бизнес в нашей стране. По его мнению, первые подвижки в этом вопросе могут произойти уже в середине 2023 года.