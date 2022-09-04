Иранские машины могут составить достойную конкуренцию Lada Granta

Компания IKCO, продававшая свои автомобили в России в начале 2000-х, готовится ко второму пришествию со своим седаном Tara, который доберется до нашего рынка до конца 2022 года. Предполагаемая цена этой модели – от 1 миллиона 200 до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Но даже с учетом нее некоторые эксперты называют новинку достойным конкурентом тем же Lada Granta или Lada Vesta.

Напомним, официальная премьера седана Tara в России состоялась 22 августа на автомобильной выставке MIMS в Москве. Автомобиль, дебютировавший на мероприятии, был оснащен автоматической трансмиссией, подушками безопасности, климатической системой, дисковыми тормозами. В основе этой модели лежит платформа Peugeot 301, продававшегося в России с 2013 по 2016 годы.

Приводит в движение «Тару» 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», выдающий 113 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Как отмечают эксперты, ДВС семейства TU, разработанный концерном Peugeot Citroen, имеет внушительный ресурс, а в случае серьезной поломки поддерживает возможность капитального ремонта.

Длина модели равна 4519 мм, ширина – 1748 мм, высота – 1466 мм, а размер колесной базы составляет 2652 мм. Таким образом, Tara не только крупнее той же Lada Granta, но и Lada Vesta.

Впрочем, по-настоящему конкурировать с обоими российскими бестселлерами иранскому седану удастся только в том случае, если он будет локализован, о чем пока официальной информации нет.

В перспективе от Iran Khodro в ближайшие годы на российский рынок должна выйти целая россыпь моделей, включая кроссовер Rira (на фото выше), который по габаритам сопоставим с Hyundai Santa Fe.

Еще одним потенциальным конкурентом российской Lada может стать другой иранский автогигант – SAIPA, который готовится к выводу на наш рынок в 2023 году седана под названием Shanin. В его основе лежит хэтчбек Toyota Yaris. Автомобиль оснащается в Иране полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с., работающим в паре с пятискоростной МКПП.