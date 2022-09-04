Ателье Hamann доработало BMW X5 M Competition

Компания Hamann представила программу доработок «заряженного» кроссовера BMW X5 M Competition, в рамках которой немецкие тюнеры пересмотрели внешний облик баварского SUV. Автомобиль удалось заметно преобразить, используя нештатные детали.

Новый проект ателье Hamann получил название The Big Red (в переводе «Большой Красный»). Его главными «фишками» стали ярко-красный цвет кузова M Toronto, который дополнили выкрашенные в черный 23-дюймовые колесные диски Anniversary Evo. Их обули в низкопрофильные покрышки Continental Sport Contact 7.

Завершил визуальную картину новый аэрообвес, включивший в себя такие детали, как сплиттер на переднем бампере, новые пороги, большой спойлер и массивный диффузор сзади.

Что касается доработок с точки зрения техники, то они затронули только подвеску, где «стоковые» пружины были заменены на более короткие, обеспечивающие занижение клиренса на 40 мм спереди и на 35 мм сзади.

Перемены в салоне специальной версии BMW X5 M от Hamann свелись к появлению у баварского кроссовера алого герба ателье, расположенного на центральной консоли, а также логотипа тюнинг-компании на рулевом колесе. Аналогичные акценты были использованы и на других деталях интерьера, включая пороги и коврики.

Агрегатную линейку X5 M доработки немецких тюнеров не затронули. Кроссовер, как и прежде, оснащается 4,4-литровым бензиновым «наддувным» двигателем V8, выдающим 625 лошадиных сил. Связку ему составляет восьмискоростной «автомат» и система полного привода.