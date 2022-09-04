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Китайские автомобили стоят как боинг, но в РФ едут иранские. Журналисты изучили конкурента «Лады-Весты»

От: Алексей Шмидт
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После того, как большинство автомобильных заводов в России были остановлены, наибольший удар пришелся на сегменте бюджетных автомобилей. Между относительно недорогой легковушкой Lada Granta и китайскими моделями, стоимость которых перевалила за отметку в 3 миллиона рублей, образовался вакуум. Но помощь уже идет, причем, как ни странно, из Ирана. 

Как пишет издание «74» в своей заметке, первой моделью, которая вольется в линейку автомобилей в России по цене более 1 миллиона рублей, станет седан IKCO Tara. Автомобиль представляет собой перелицованного клона Peugeot 301, который уже продавался на российском рынке в период с 2013 по 2016 годы. Впрочем, тогда француз провалился, уступив более компактным Hyundai Solaris и Kia Rio. 

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Длина Iran Khodro Tara составляет 4,5 метра, что сопоставимо, к примеру, с Ford Focus. При этом объем багажника превышает показатель того же «Фокуса» почти в полтора раза – 640 литров. 

Учитывая, что «Тара» построена на уже устаревшей платформе «Пежо», ждать особых достижений модели как с точки зрения динамики, так и управляемости, не стоит. Этим не мог похвастать даже в годы своего появления оригинальный носитель этой архитектуры «триста первый». 

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Зато под капотом такого седана может разместиться относительно надежный двигатель серии EP5+, выдающий 113 лошадиных сил. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 6-скоростной «автомат», но не Aisin, как у француза, а его китайский клон. 

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В Иране Tara с автоматической трансмиссией стоит от 800 миллионов риалов или 1 миллиона 140 тысяч рублей по текущему курсу. Если добавить к этой сумме пошлины, акцизы и утилизационный сбор и НДС, то это еще 600 тысяч рублей. В итоге получим автомобиль с ценой в среднем варианте около 1 миллиона 700 тысяч рублей, а в базовой – 1 миллиона 500 тысяч рублей.  

Дорого это или дешево? Станет понятно в конце 2022 – начале 2023 годов, когда Iran Khodro начнет поставки своих машин в Россию.

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