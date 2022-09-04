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Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал снижение цен на Lada

От: Алексей Шмидт
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Восстановление темпов работы компании «АвтоВАЗ» должно привести к тому, что цены на новые автомобили Lada будут постепенно снижаться. С таким прогнозом выступил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, выступая в интервью радио «Sputnik».

По словам автоэксперта, российских моделей автомобилей на рынке сейчас не так много, однако их оснащение постепенно дополняется, возвращаясь к тому, который был в конце прошлого года.

Кроме того, господин Моржаретто, отвечая на вопрос одного из журналистов радиостанции, намекнул, что «цены станут человеческими» благодаря все большему появлению машин у дилеров, поскольку именно дефицит автомобилей приводил к тому, что рост цен на них оказывался за пределами здравого смысла. 

Напомним, ранее компания «АвтоВАЗ» вернула в строй автомобили Lada Granta, которые получили новую упрощенную модификацию Classic 22.

Помимо них тольяттинский завод собрал партию машин Lada Largus с китайской ABS, которая уже отправилась к дилерам, а также начал полноценный выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в упрощенном варианте. 

Вместе с тем, российский автогигант уже почти месяц занимается переводом своей флагманской модели Vesta на конвейер из Ижевска в Тольятти. Предполагается, что переброска оборудования и наладка производства таких седанов и универсалов завершится до начала весны 2023 года. 

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