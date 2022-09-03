В Сети вспомнили о виртуальном концепте Lada Questa: потенциальный первый суперкар «АвтоВАЗа»

В уже далеком 2018 году независимые дизайнер Вячеслав Александров создал рендерные изображения одной из потенциально новых моделей компании «АвтоВАЗ», которая в теории могла бы увидеть свет и продаваться в качестве первого суперкара российского автопроизводителя. Daily-Motor.Ru решил вспомнить этот проект, рассказав о нем неизвестные ранее подробности.

Линейка компании «АвтоВАЗ» никогда не могла похвастать наличием массового ультрапроизводительного автомобиля, ориентируясь исключительно на бюджетные модели с невысокими показателями мощности. Впрочем, в истории компании все же были спортивные модели. К примеру спортпрототип Lada Revolution.

Он комплектовался 1,6-литровый бензиновым мотором, ВАЗ-21086-29, выдающим 165 лошадиных сил. В качестве трансмиссии была предложена 6-скоростная секвентальная коробка передач TMC. В версии «SuperSport» с этого же агрегата можно было снять уже 215 л.с. В 2008 году проект закрыли.

Но что, если бы на базе Lada Revolution был построен первый серийный суперкар Lada? Таким вопросом задался автомобильный художник из России. По задумке автора, модель получила бы название Lada Questa (по аналогии с Lada Vesta) и использовала шасси и агрегаты Lada Revolution.

Внешне такому автомобилю достался фирменный X-образный стиль спереди и сзади, который стал визитной карточкой автомобилей Lada в последние 7 лет. Очевидно, что Lada Questa рисовалась с гиперкара Bugatti Veyron. От французской модели российскому суперкару достался объемный кузов с покатой и низкой линией крыши.

Задняя часть суперкара имеет высокую линию багажника и сдвоенные патрубки выхлопной системы, а по ее бокам можно увидеть динамичные серебристые линии.

Что интересно, несмотря на то, что виртуальный прототип позиционировался его создателем как суперкар, ему по традиции с большинством других моделей Lada досталось сразу четыре двери.

Разумеется, никакой Lada Questa «АвтоВАЗ» никогда не задумывал и вряд ли когда-нибудь решится на выпуск подобного узконишевого автомобиля. Но, нельзя не отметить, что проект выглядел перспективно и интересно.