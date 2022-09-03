ДомойАвтоновости сегодняАтелье Mansory доработало люксовый седан Rolls-Royce Phantom

Ателье Mansory доработало люксовый седан Rolls-Royce Phantom

От: Алексей Шмидт
mansorys rolls royce phantom looks like a chinese knockoff pink version available too 2

В сегменте представительских автомобилей Rolls-Royce Phantom всегда являлся олицетворением недостижимой для других автомобилей. Существует множество вариантов его заводской персонализации, но порой обеспеченным покупателям недостаточно и этого. Помочь им в этом вопросе решили тюнеры из немецкого ателье Mansory.

За основу проекта был взят «Фантом» восьмого поколения. Основными моментами в нем, на которых оказался сделан акцент специалистов по дизайну, стали необычная двухцветная окраска кузова машины, несколько новых навесных элементов спереди сбоку и сзади, а также многоспицевые колесные диски с центральными колпачками «Mansory», обутые в низкопрофильные покрышки.

mansorys rolls royce phantom looks like a chinese knockoff pink version available too 1

Кроме того, тюнеры поработали с подвеской Phantom, так что автомобиль оказался заметно ниже, чем его «стоковая» версия. 

Произошли ли какие-либо изменения в салоне машины в Mansory решили умолчать, но учитывая большинство их работ, такой вариант нельзя списывать со счетов. 

А вот что порой немецкие тюнеры делают, так это не вмешиваются в агрегатную линейку попавших в их руки автомобилей. Однако с этим Rolls-Royce Phantom они все же решили поработать и в таком направлении. 

mansorys rolls royce phantom looks like a chinese knockoff pink version available too 4

Если стандартный «Фантом» приводит в движение 6,75-литровый бензиновый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 563 лошадиные силы и 900 Нм, то прошедший через немецкое тюнинг-ателье автомобиль прибавил 32 л.с. и 50 Нм – до 601 «силы» и 950 Нм к стандартной четырехдверке. 

Во сколько заказчику обошлась доработка его машины в Mansory не уточняют. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Мастерская

В тренде:

ТОП-8 самых дорогих китайских машин в России

Пока российский авторынок переживает не лучшие времена, китайские автомобильные бренды наращивают свою долю в большинстве сегментов. Однако вместе с появлением новых моделей, которые постепенно...

Названы 5 самых самых некрасивых автомобилей в мире

Минивэн Hyundai Stargazer, построенный на базе Creta, получит оспортивленную версию

Стало известно, к чему готовится российский авторынок

Продажи автомобильных огнетушителей в РФ упали на 50%

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+