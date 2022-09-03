Ателье Mansory доработало люксовый седан Rolls-Royce Phantom

В сегменте представительских автомобилей Rolls-Royce Phantom всегда являлся олицетворением недостижимой для других автомобилей. Существует множество вариантов его заводской персонализации, но порой обеспеченным покупателям недостаточно и этого. Помочь им в этом вопросе решили тюнеры из немецкого ателье Mansory.

За основу проекта был взят «Фантом» восьмого поколения. Основными моментами в нем, на которых оказался сделан акцент специалистов по дизайну, стали необычная двухцветная окраска кузова машины, несколько новых навесных элементов спереди сбоку и сзади, а также многоспицевые колесные диски с центральными колпачками «Mansory», обутые в низкопрофильные покрышки.

Кроме того, тюнеры поработали с подвеской Phantom, так что автомобиль оказался заметно ниже, чем его «стоковая» версия.

Произошли ли какие-либо изменения в салоне машины в Mansory решили умолчать, но учитывая большинство их работ, такой вариант нельзя списывать со счетов.

А вот что порой немецкие тюнеры делают, так это не вмешиваются в агрегатную линейку попавших в их руки автомобилей. Однако с этим Rolls-Royce Phantom они все же решили поработать и в таком направлении.

Если стандартный «Фантом» приводит в движение 6,75-литровый бензиновый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 563 лошадиные силы и 900 Нм, то прошедший через немецкое тюнинг-ателье автомобиль прибавил 32 л.с. и 50 Нм – до 601 «силы» и 950 Нм к стандартной четырехдверке.

Во сколько заказчику обошлась доработка его машины в Mansory не уточняют.