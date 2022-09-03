Минивэн Hyundai Stargazer, построенный на базе Creta, получит оспортивленную версию

Официальная премьера нового минивэна компании Hyundai, в основу которого лег кроссовер Creta, состоялась в середине этого лета. Главным и первым рынком для Stargazer оказалась Индонезия, а теперь в этой же стране готовятся начать продажи оспортивленного варианта этой модели.

Подробности изменения дизайна минивэна пока не раскрываются, но индонезийские СМИ пишут о возможном появлении в передней части Stargazer новой, более выделяющейся решетки радиатора, а также модернизированного бампера с пластиковой губой. Кроме того, такой автомобиль может получить новую облицовку кузова по всему периметру, функциональные рейлинги на крыше и более крупные легкосплавные диски.

Список оснащения модели должен пополниться: адаптивным круиз-контролем, электронным стояночным тормозом с автоматическим удержанием, аудиосистему Bose Premium Audio, технологию Bluelink Connected Car Tech и другие.

Вместе с тем, предполагается, что новое исполнение Stargazer разделит большинство функций с внедорожником Creta и по-прежнему будет предлагаться в 6- и 7-местной компоновках.

Напомним, новый бюджетный минивэн корейской марки построен на модульной платформе SP2, которая ранее выступила в качестве основы для таких моделей, как Hyundai Creta и Kia Seltos, а также аналогичный по формату Kia Carens.

Приводит в движение Stargazer полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 6-скоростная МКПП или вариатор.

Цены на минивэн в Индонезии начинаются с отметки в 243 миллиона 300 тысяч индонезийских рупий или 985 тысяч рублей.