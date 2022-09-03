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Стало известно, к чему готовится российский авторынок

От: Алексей Шмидт
uk car sales

С начала 2022 года стоимость новых машин в стране в среднем выросла почти на 40 процентов. Приостановка работы российских предприятий и одновременно с этим прекращение поставок автомобилей из-за рубежа могут привести к тому, что на рынке возникнет острая нехватка машин. 

Как сообщают «Известия», новые легковушки в России за первые полгода 2022 года подорожали примерно на 37%. Наибольший рост оказался зафиксирован за Lada Largus (+56,8%), а также Volkswagen Polo (+51,6%).

Что касается складских запасов на автомобили в стране, то они постепенно подходят к концу. Как утверждает источник информации, ссылаясь на заявления ряда эксперта и дилеров, в скором времени некоторые модели на российском рынке могут оказаться в дефиците. Причем не поможет им в этом даже общий спад продаж машин в стране. 

Речь идет в первую очередь о машинах, представленных в премиальном сегменте, хотя не исключено, что со временем дефицит затронет и относительно бюджетные марки, такие как Kia, Hyundai, Nissan, Toyota, Mazda, Skoda и Volkswagen, выпуск которых в России сейчас приостановлен.

До конца 2022 года вероятность возобновления работы этих заводов в стране считается экспертами маловероятной. 

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