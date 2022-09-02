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Новый большой кроссовер Lexus TX: появилось первое фото конкурента BMW X7

От: Алексей Шмидт
Lexus TX

Слухи о планах компании Lexus расширить свой модельный ряд в сегменте SUV новым большим кроссовером появились еще в прошлом году, но первые подробности о проекте оказались раскрыты в начале 2022-го. Теперь подоспела первая фотография нового японского премиального вседорожника, который засняли в ходе тестов.

Снимок автомобиля Daily-Motor.Ru обнаружил в последнем номере специализированного японского журнала «Mag-X». На фотографии Lexus TX запечатлен в профиль, а его кузов облачен в плотный камуфляж.

Судя по фотографии, кроссоверу достанется брутальный дизайн и массивный задний свес. О других элементах экстерьера модели пока говорить рано.

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А вот что известно уже наверняка, так это техническая составляющая TX. Lexus спроектирует свой новый кроссовер на базе TNGA-K с поперечным расположением силового агрегата, а также предложит сразу несколько вариантов модели, включая бензиновое исполнение TX 350 и гибридную модификацию TX 500h.

Внутри Lexus TX сможет разместиться до семи человек. Модель должна оказаться более похожей на легковой автомобиль по своим манерам вождения, чем 3-рядный внедорожник Lexus GX, а также получить более просторный салон, чем 3-рядная версия среднеразмерного кроссовера Lexus RX L.

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Что касается двигателя, то наиболее подходящим для TX силовым агрегатом японские СМИ называют 3,5-литровый V6, который достанется исполнению TX 350, а также гибрид на базе этого же ДВС, предназначенный для модификации TX 500h.

В продажу новый кроссовер Lexus, которому прочат в конкуренты BMW X7, выйдет ближе к концу 2023 года. 

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