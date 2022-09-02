Кузов Lada B-класса показали на новых фотографиях

До недавнего времени в список главных перспективных проектов «АвтоВАЗа» входил некий седан, который журналисты назвали Lada B-класса. С уходом из России компании Renault, а также его выходом из состава российского автогиганта, будущее новой модели остается туманным. Накануне в Сети вновь показали уже готовый кузов новинки Lada, причем уже без камуфляжной пленки.

Как утверждает паблик «Avtograd News», опубликовавший фотографии кузова Lada B-класса, сейчас этот проект проходит под внутризаводским наименованием XJO и находится в стадии заморозки. Ее сроки неизвестны.

Фото: Avtograd News

Причины вполне простые – новую модель Lada разрабатывали на платформе Renault CMF-B, освоить которую по нынешним временам в России будет практически невозможно.

Впрочем, в случае, если у «АвтоВАЗа» действительно сохранилось право лицензии на использование продуктов французского автогиганта, о котором все говорят, то определенная надежда на возобновление работ все таки есть. Вот только в каком объеме эти права будут реализовываться, остается загадкой.

Фото: Avtograd News. Коллаж: Daily-Motor.Ru

Напомним, первые слухи о том, что «АвтоВАЗ» готовит новую модель, которая расположится в компакт-классе, появились еще несколько лет назад. В ее основу должна была лечь модульная архитектура CMF-B. В качестве сроков дебюта модели назывался 2023 год. На 2024-й год было запланировано появление новой Niva, спроектированной на этой же «тележке».

Очевидно, что теперь заморожен не только проект Lada B-класса, но и следующей генерации российского внедорожника.