В Сети показали возрожденную Lada Priora второго поколения

Не так давно стало известно о том, что в Россию возобновятся поставки автомобилей иранской компании Iran Khodro. Такие машины вряд ли окажутся конкурентами Lada, поскольку отменять таможенные сборы за их импорт никто не собирается. Все это ведет к тому, что без локализации иранский автогигант вряд ли сможет закрепиться на российском рынке и его постигнет та же участь, что и 13 лет назад, когда компания была вынуждена покинуть нашу страну.

По мнению независимых дизайнеров из издания «Наавтотрассе», Iran Khodro могла бы заключить соглашение с «АвтоВАЗом» и начать производство своих автомобилей, но уже под брендом Lada, на мощностях предприятия в Тольятти.

Одной из таких моделей, как пишут сетевые фантазеры, может стать возрожденная Lada Priora, в основу которой ляжет седан Iran Khodro Tara.

На опубликованых в Сети рендерных изображениях изображены иранские седаны «Тара» с логотипами Lada. Никаких других изменений во внешности этих автомобилей нет. Таким образом, автор, скорее всего, хотел намекнуть о возможном бейдж-инжиниринге, когда одну торговую марку автомобиля меняют на другую.

Рендер: Наавтотрассе.ру

О том, насколько реальными окажутся эти фантазии, станет известно не раньше 2023 года, когда Iran Khodro наладит поставки первых автомобилей в Россию. Причем первая партия машин, скорее всего, будет состоять как раз из седанов Tara. Тогда же на российский рынок выйдет еще один автопроизводитель из Ирана – концерн SAIPA.