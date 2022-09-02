Новый «ВАЗ Ока» показали на рендерных фотозарисовках

Фото: Art By Pavel

Слухи о планах компании «АвтоВАЗ» возродить легендарную малолитражку «Ока» ходят уже по меньшей мере последние пять лет, однако за это время никаких официальных сведений о том, как мог бы выглядеть наследник этой модели не появлялось. Разобраться с этим вопросом решил автомобильный художник с ником «pv_art13», который продемонстрировал собственное видение «ВАЗ Оки», превратившейся в Lada.

Оригинальная «Ока» была разработана на Волжском автозаводе. Автомобиль отправился на конвейер в 1987 году, причем сразу на несколько предприятий.

За весь период производства было выпущено порядка 700 тысяч таких машин. Несмотря на то, что за 20 лет сборки «Ока» несколько раз переживала процедуру модернизации, ее кузов всегда оставался неизменным и постепенно устаревал. В 2008 году производство модели стало для российского автогиганта невыгодным и сборка «Оки» прекратилась.

Очевидно, что автор опубликованных рендеров возрожденного сити-кара Волжского автозавода черпал вдохновение с другой компактной модели, но уже корейского производства – Kia Picanto.

Но российскому автомобилю достался собственный внешний облик передней части кузова с характерной буквой «X», которая используется на большинстве современных Lada, а также корма с фонарями от Granta и бампером с имитацией воздуховодов.

О технической стороне такого автомобиля пока остается только догадываться. Но не исключено, что он копировал бы в этом параметре ту же самую «Гранту».

Разумеется, ни о каком возрождении автомобиля «ВАЗ Ока» речи не идет и идти не может. Первоочередной задачей «АвтоВАЗа» в нынешних реалиях является сохранение актуального модельного ряда.