В Сети показали конкурента Lamborghini Urus от Bugatti

Bugatti уже несколько лет размышляет о новом проекте, который бросит вызов итальянскому кроссоверу Lamborghini Urus. Впервые об этом руководство французской компании заговорило еще в 2019 году, когда тогдашний глава компании Стефан Винкельман заявил, что марка хотела бы выпустить автомобиль с нетипичным для нее кузовом.

Тогда в Bugatti ждали решения Volkswagen, у которого к этому проекту было много вопросов. И, похоже, не дождались. Никаких подробностей о нем с тех пор не появлялось.

Но такое развитие событий не устроило независимого дизайнера с ником «kdesignag». Художник в своем проекте, который так и не удалось реализовать Bugatti, использует экстерьерные решения сразу двух моделей – Urus и Mistral.

Это довольно слабая и неэстетичная попытка представить, как мог бы выглядеть возможный кроссовер от Bugatti, но, тем не менее, интересная.

Особенно, если приводить в движение его будет знаменитый 8-литровый двигатель W16, который впервые дебютировал на Veyron в 2005 году, а затем оказался в моторном отсеке родстера Mistral. Жаль только, что под капотом кроссовера этот силовой агрегат, скорее всего, бы не поместился.

Появление кроссовера в линейке кажется для Bugatti неизбежным шагом, поскольку почти у всех его конкурентов уже есть такие автомобили. А у тех, у кого их нет, например, McLaren, похоже, уже работают над этим вопросом.

Напомним, в прошлом году Bugatti объединилась с Rimac. 55 процентов акций компании досталось хорватской фирме, а еще 45 отошли Porsche.