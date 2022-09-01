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Новый кроссовер Subaru частично рассекретили на видео

От: Алексей Шмидт
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Компания Subaru готовит новый кроссовер. Анонс модели был сделан в рамках публикации видеоролика, в котором новую модель частично показали в статике и в движении.

На затемненных кадрах можно заметить блок-фару и задний фонарь автомобиля, а при дальнем ракурсе, когда машина проезжает по горной дороге, неплохо просматриваются ее габариты, которые не выглядят массивными.

Никаких других подробностей о новой SUV модели японской марки пока нет. 

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Официальная премьера нового кроссовера Subaru состоится уже 15 сентября. 

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