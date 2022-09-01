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На базе Lada Niva Legend выпустят большой минивэн Kub

От: Алексей Шмидт
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Компания «Промтех», базирующаяся в Нижнем Новгороде, готовится к производству нового большого минивэна Kub, в основе которого будет лежать внедорожник Lada Niva Legend. Разработчик модели известен тем, что несколько лет занимался выпуском фургонов на базе Largus, однако с остановкой сборки этой модели в Тольятти компания решила заменить его на минивэн, построенный на базе другого автомобиля. 

Полное название машины – Lada Niva Kub. Автомобиль представляет собой модель, предназначенную для коммерческого использования.

Оригинальная «Нива» при превращении ее в минивэн претерпела существенные изменения. Нижегородские инженеры перекроили всю заднюю часть машины, а также увеличили на 40 см. Задней подвеска достались новые рессоры, которые дополнили пневмобаллонами.

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Фото: Wroom

Грузовой отсек Niva Kub, обладающий объемом 4,9 кубометра, выполнен из металлического каркаса, обшитого снаружи пластиковыми панелями. Попасть внутрь можно как через задние распашные двери, так и двери, расположенные по бокам. 

Разработчики заявляют, что грузоподъемность минивэна составляет 850 кг. Впрочем, со «стоковым» 83-сильным мотором ехать груженым в такой машине было бы очень некомфортно, поэтому создатели Niva Kub форсировали заводской двигатель внедорожника до 106 лошадиных сил. 

Сколько будет стоить минивэн на базе Lada Niva Legend пока остается загадкой. Нет даже приблизительных ориентиров. Но главными заказчиками для этой модели, по всей вероятности, окажутся медицинские, коммунальные, а также другие специальные службы. 

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