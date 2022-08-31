В заброшенном и таинственном фермерском доме нашли огромное кладбище классических автомобилей

Исследовать заброшенные дома и объекты недвижимости очень увлекательно, особенно, когда вы любите поностальгировать. Но все становится еще лучше, если в заброшенном доме все еще хранится несколько классических автомобилей. Иногда они находятся в достаточно приличной форме и выглядят так, будто их можно спасти. Но чаще всего они прогнили почти до неузнаваемости и никогда не получат второго шанса.

Этот заброшенный фермерский дом, задокументированный YouTube-каналом «VacantHaven», – одно из таких мест, поскольку он включает в себя автомобильное кладбище, полное бесхозных классических автомобилей.

К сожалению, информации о месте дислокации автомобилей нет, как о сведений о том, почему место было заброшено. Но совершенно очевидно, что дом не был обитаем по крайней мере пару десятилетий.

Окрестности дома впечатляют. Во дворе есть большой колодец, несколько сараев с сельскохозяйственным оборудованием и целая куча земли.

И, как выяснил автор ролика, у хозяина дома было несколько автомобилей. Это не столько коллекция, сколько свалка, но состоящая из десятков классических автомобилей и тракторов. Некоторые из них почти невозможно идентифицировать, но похоже, что почти каждый брошенный здесь автомобиль относится к британскому типу. Съемки автомобильного кладбища начинаются с 22-й минуты.

Vauxhall Nova, который появляется на 23-й минуте, находится в лучшем состоянии, чем остальные, но это не совсем ценный автомобиль или настоящая классика. Рядом с ним стоит Hillman Hunter, небольшой семейный автомобиль, выпускавшийся Rootes Group и Chrysler Europe с 1966 по 1979 год.

На самом деле Hunter был частью большого семейства автомобилей, продававшихся в ту эпоху, включая более известные Sunbeam Alpine и Humber Sceptre. Hunter был переименован в Chrysler в 1976 году, почти через 10 лет после того, как Rootes был официально поглощен американской компанией.

Также на видео можно заметить останки автомобиля 1920-х годов. Судя по задней части кабины, это может быть очень старый Austin (возможно, Seven). На участке также стоит машина, очень похожая на классический лондонский кэб.

Нельзя не заметить в ролике и Reliant Robins, причудливых трехколесных автомобилей, которые большинство из вас, вероятно, помнят по сериалам Top Gear и Мистер Бин.