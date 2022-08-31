Винтажный Porsche 911 Carrera 4S превратили во внедорожный кемпер

После череды тесно связанных между собой идей всегда лучше остановиться, сделать паузу и немного поразмыслить. И это, безусловно, справедливо также для мастеров автомобильного пикселя. Но работает отнюдь не всегда.

Хороший пример можно привести с помощью виртуального художника, более известного в социальных сетях как «tuningcar_ps», который любит играть в CGI с простыми, но причудливыми вещами, такими как шасси Porsche серии 964.

Для дизайнера тема маскл-каров требовала чего-то необычного. И виртуальный автомобильный художник поначалу занимался всем: от модернизированных ICE Dodge Chargers до концептов Dodge Challenger Daytona SRT альтернативной вселенной, и от 2024 Ford Mustang Shelby GT500Z до 2024 Plymouth GTX Hemi 426.

К счастью, специалист по компьютерной графики решил отдохнуть от сегодняшних проблем пони/маскл-каров и приготовил потрясающую трансформацию Porsche 964 серии из спортивного автомобиля с воздушным охлаждением во внедорожного монстра, который, возможно, без раздумий доберется по суше до самых дальних уголков Земли. И знаете, в чем его главная проблема?

В том, что он выглядит невероятно круто и при этом едет на практически поднятом шасси с раздельными осями и огромным ходом подвески.

Кроме того, этот Porsche имеет всю мощную металлическую защиту, которая могла бы понадобиться, если бы он пересекал, скажем, австралийскую глубинку вместе с жилым модулем, водруженным на его крышу.