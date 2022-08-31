Составлен ТОП-5 самых дешевых автомобилей в РФ в августе 2022 года

За последние полгода рейтинг самых дешевых автомобилей в России хоть и не пережил существенных изменений с точки зрения состава своего участников, но изменился в ценовом выражении.

Самой доступной машиной в стране по итогам августа осталась Lada Granta, которую «АвтоВАЗу» удалось перезапустить в начале лета, выведя на рынок новую упрощенную модификацию под названием Classic 22. Сейчас за нее просят минимум 678 тысяч 300 рублей. О других самых дешевых автомобилях в стране в материале Daily-Motor.Ru.

Не так давно в продажу вернулись и классические Lada Niva Legend. Как и в случае с теми же «Грантами», автомобили получили урезанное оснащение, но ожидается, что постепенно оно будет восстанавливаться. Минимальная цена на Lada Niva Legend сейчас составляет 806 тысяч 900 рублей.

Родственник классической «Нивы», продающийся под названием Niva Travel, также недавно обзавелся версией Classic 22. Новое исполнение лишилось антиблокировочной системы, которую обещают вернуть внедорожнику в следующем году, а также получило упрощенный блок управления «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь он активируется не автоматически, а с механическим нажатием кнопки. Заявленная стоимость Niva Travel составляет минимум 998 тысяч 900 рублей.

Четверым в списке самых доступных автомобилей в России оказался приподнятый хэтчбек Lada XRay, выпуск которого пока возобновлять не планируют. Более того, ходят слухи, что «ИксРей» и вовсе снимут с конвейера, правда окончательное решение на этот счет обещают принять только в 2023 году. Пока же на официальном сайте Lada на эту модель указана минимальная цена в 1 миллион 106 тысяч 900 рублей.

Пятерку этого рейтинга замыкает флагманская модель компании «АвтоВАЗ», сборку которой переносят из Ижевска в Тольятти. Процесс займет как минимум полгода, а пока компании даже удалось отправить к дилерам реформенный вариант Vesta NG, но цены на него оказались заоблачными, тогда как официальный прайс таких машин так и не был объявлен. Тем не менее, за дореформенные «Весты» сейчас просят минимум 1 миллион 121 тысячу 900 рублей.