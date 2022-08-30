Iran Khodro показала новый кроссовер Ray

Формально премьера нового кроссовера иранской компании Iran Khodro, получившего название Rira, состоялась еще несколько месяцев назад, однако тогда близко к шоу-кару журналистов не подпустили, а также не раскрыли им никаких технических подробностей о новинке. Теперь же в IKCO решили частично приоткрыть завесу тайны о проекте, привезя упрощенную машину под именем Ray (в переводе «луч») на выставку в Тегеране.

Кроссоверы Rira и Ray станут двумя первыми представителями сегмента SUV в линейке Iran Khodro. Обе машины построены в рамках проекта с заводским наименование K125, а также на одной и той же платформе IKP1.

На фото: IKCO Rira

Это французская «тележка», которая ранее легла в основу Peugeot 2008 первой генерации, так что, как и в случае с другими моделями компании, от французских «корней» им избавиться так и не удалось.

На фото: IKCO Rira

Главным отличием модели Ray от Rira является двигатель. Если под капотом у первого установлен 1,6-литровый «атмосферник» TU5, выдающий 113 лошадиных сил и работающий в связке с 6-скоростной МКПП, то у второго – 1,65-литровый 168-сильный агрегат, сочетающийся с 6-диапазонным «автоматом». Правда привод в любом случае может быть исключительно передним. Полный в моделях не предусмотрен от слова «совсем».

На мероприятие в Тегеране кроссовер Ray привезли в статусе полноразмерного макета с затемненными стеклами, не позволяющими рассмотреть его интерьер. При этом внешне оба «паркетника» практически не отличаются.

Разница между ними с точки зрения внешности прослеживается только в подоконной линии и форме задних стоек крыши.

На фото: IKCO Ray

Как Iran Khodro Rira, так и Ray, пока не встали на конвейер. Произойти это должно не раньше 2023 года. В перспективе обе модели могут добраться до российского рынка, но когда это произойдет, пока неизвестно.