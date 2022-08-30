Nissan откажется от спортивной альтернативы кроссовера X-Trail

Кроссоверы Nissan пользуются неплохим спросом на мировых рынках, но, похоже, что один из членов портфолио вскоре может быть отправлен на пенсию. По сообщениям зарубежных СМИ, устаревающий Rogue Sport (в России Nissan X-Trail) будет снят с производства к концу этого года. При этом прямой замены ему не предвидится. Nissan уже проинформировал своих дилеров о том, что кроссовер покинет конвейер.

Компания разослала дилерам памятку, в которой содержится информация о том, что производство Rogue Sport будет прекращено в декабре этого года. Модель будет доступна еще несколько месяцев до тех пор, пока дилерские запасы не будут ликвидированы.

Кроссовер Rogue Sport был запущен в США в 2017 году как слегка модифицированная версия европейского Nissan Qashqai. Позиционируясь ниже обычного Rogue, «паркетник» представлял собой более доступную и компактную альтернативу базового SUV, но появление модели Kicks практически уничтожило значительную часть продаж Rogue Sport.

Вместе с тем, в 2021 году Nissan выпустил новое поколение Qashqai. Кроссовер оказался немного крупнее своего предшественника и получил новую линейку двигателей, включая новый гибридный силовой агрегат. Тогда считалось, что новый Qashqai превратится во второе поколение Rogue Sport, но, похоже, эти предположения оказались ошибочными.

Более крупный Rogue (в России X-Trail) был недавно обновлен и переехал на новую платформу, обзаведясь множеством современных технологий.