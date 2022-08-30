ДомойАвтоновости сегодняNissan откажется от спортивной альтернативы кроссовера X-Trail

Nissan откажется от спортивной альтернативы кроссовера X-Trail

От: Алексей Шмидт
NNissan Rogue Sport 25

Кроссоверы Nissan пользуются неплохим спросом на мировых рынках, но, похоже, что один из членов портфолио вскоре может быть отправлен на пенсию. По сообщениям зарубежных СМИ, устаревающий Rogue Sport (в России Nissan X-Trail) будет снят с производства к концу этого года. При этом прямой замены ему не предвидится. Nissan уже проинформировал своих дилеров о том, что кроссовер покинет конвейер.

Компания разослала дилерам памятку, в которой содержится информация о том, что производство Rogue Sport будет прекращено в декабре этого года. Модель будет доступна еще несколько месяцев до тех пор, пока дилерские запасы не будут ликвидированы.

2020 nissan rogue sport sl

Кроссовер Rogue Sport был запущен в США в 2017 году как слегка модифицированная версия европейского Nissan Qashqai. Позиционируясь ниже обычного Rogue, «паркетник» представлял собой более доступную и компактную альтернативу базового SUV, но появление модели Kicks практически уничтожило значительную часть продаж Rogue Sport.

2020 nissan rogue 3sport sl

Вместе с тем, в 2021 году Nissan выпустил новое поколение Qashqai. Кроссовер оказался немного крупнее своего предшественника и получил новую линейку двигателей, включая новый гибридный силовой агрегат. Тогда считалось, что новый Qashqai превратится во второе поколение Rogue Sport, но, похоже, эти предположения оказались ошибочными.

Более крупный Rogue (в России X-Trail) был недавно обновлен и переехал на новую платформу, обзаведясь множеством современных технологий.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Мастерская

В тренде:

Iran Khodro показала новый кроссовер Ray

Формально премьера нового кроссовера иранской компании Iran Khodro, получившего название Rira, состоялась еще несколько месяцев назад, однако тогда близко к шоу-кару журналистов не подпустили,...

В Сети показали купе и кабриолет Toyota Crown нового поколения

В Сети показали Hyundai Creta в кузове Shooting Brake: рендеры

Suzuki Grand Vitara (2022) добрался до Южной Африки

Названы 10 популярных запросов самых быстрых автомобилей в Google

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+