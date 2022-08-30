В Сети показали Hyundai Creta в кузове Shooting Brake: рендеры

В мире, переполненном маленькими и большими кроссоверами, внедорожниками и грузовиками, даже крошечный легковой автомобиль должен быть оценен по достоинству. Хотя порой это может быть только фантазия одного из дизайнеров.

Автором рендеров является хорошо известный в Сети художник под ником «zephyr_designz», ранее отметившийся в интернете виртуальными концептами широкофюзеляжных Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 GT. Дизайнер взял за основу своего творения бюджетный компактный кроссовер Hyundai Creta, кузов которого превратил в шутинг-брейк.

Смена форм-фактора повлекла за собой существенные перемены во внешности автомобиля, которая оказалась ближе к «заряженному» Veloster N.

Машине достался растянутый кузов с рядом спортивных деталей, таких как карбоновые бампера и зеркала заднего вида, а также массивные колесные диски, обутые в низкопрофильные покрышки. Вместе с этим Крета», как и полагается настоящему Shooting Brake, лишилась задних дверей, а также получила заметно заниженный дорожный просвет.

Со стремительным и хищным профилем популярный кроссовер «Хендэ» стал выглядеть отменно, так что жаль, что добраться до конвейера ему, конечно же, будет не суждено. Но если бы проекту все же дали шанс, то он без проблем навязал бы конкуренцию такому «хот-хэтчу» как Toyota GR Yaris.

О технике такого универсала остается только догадываться, но в России «Крету» (у нас она пока еще не пережила обновление) продают с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми «атмосферниками», выдающими 123 и 150 лошадиных сил соответственно, что явно не тянет на подобный стремительный тип кузова.