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Suzuki Grand Vitara (2022) добрался до Южной Африки

От: Алексей Шмидт
Suzuki Grand Vitara

Не так давно компания Suzuki представила новый кроссовер Grand Vitara, продажи которого в Индии начнутся в сентябре 2022 года. Автомобиль был построен в кооперации с Toyota, которая чуть ранее показала технического клона этой модели – «паркетник» Urban Cruiser Hyryder. А теперь стало известно о том, что «Гранд Витара» добралась до рынка Южной Африки.

Grand Vitara станет флагманской моделью Suzuki в Южной Африке. До покупателей, оставивших предварительные заказы на этот кроссовер, автомобиль доберется в первом квартале 2023 года.

Suzuki Grand Vitara Specs

От индийского варианта нового вседорожника Suzuki африканский вариант ничем не отличается. Ему досталось два варианта двигателей, включающих в себя 1,5-литровые 4- и 3-цилиндровые бензиновые моторы. Разработчиком первого является сама «Сузуки». Его мощность составляет 103 лошадиные силы и 137 Нм крутящего момента.

Вместе с тем, за создание второго, дополненного мягко-гибридной технологией, отвечала Toyota. Отдача такого агрегата равна 115 л.с.

Suzuki Grand Vitara Interior

В качестве трансмиссий для Grand Vitara предложены 5-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат», а также электромеханический вариатор. Полный привод можно выбрать только для «четверки», тогда как для трёхцилиндровой модификации кроссовера система AWD не предусмотрена вовсе. 

Suzuki Grand Vitara hybrid

На индийском рынке конкурировать Grand Vitara будет с такими представителями своего сегмента, как Kia Seltos и Hyundai Creta. Какой окажется итоговая цена автомобиля пока остается загадкой, раскрыть которую обещают уже в начале этой осени.

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