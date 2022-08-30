Suzuki Grand Vitara (2022) добрался до Южной Африки

Не так давно компания Suzuki представила новый кроссовер Grand Vitara, продажи которого в Индии начнутся в сентябре 2022 года. Автомобиль был построен в кооперации с Toyota, которая чуть ранее показала технического клона этой модели – «паркетник» Urban Cruiser Hyryder. А теперь стало известно о том, что «Гранд Витара» добралась до рынка Южной Африки.

Grand Vitara станет флагманской моделью Suzuki в Южной Африке. До покупателей, оставивших предварительные заказы на этот кроссовер, автомобиль доберется в первом квартале 2023 года.

От индийского варианта нового вседорожника Suzuki африканский вариант ничем не отличается. Ему досталось два варианта двигателей, включающих в себя 1,5-литровые 4- и 3-цилиндровые бензиновые моторы. Разработчиком первого является сама «Сузуки». Его мощность составляет 103 лошадиные силы и 137 Нм крутящего момента.

Вместе с тем, за создание второго, дополненного мягко-гибридной технологией, отвечала Toyota. Отдача такого агрегата равна 115 л.с.

В качестве трансмиссий для Grand Vitara предложены 5-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат», а также электромеханический вариатор. Полный привод можно выбрать только для «четверки», тогда как для трёхцилиндровой модификации кроссовера система AWD не предусмотрена вовсе.

На индийском рынке конкурировать Grand Vitara будет с такими представителями своего сегмента, как Kia Seltos и Hyundai Creta. Какой окажется итоговая цена автомобиля пока остается загадкой, раскрыть которую обещают уже в начале этой осени.