Авторынок РФ начал расти за счет льготных кредитов

По итогам августа российский автомобильный рынок продолжил неспешное восстановление, которое началось еще в июле этого года. По оценкам экспертов, в последний месяц лета в России будет реализовано 42 тысячи легковых машин, что является лучшим показателем с начала кризиса. Тем не менее, до мартовских показателей рынку еще очень и очень далеко. Сейчас он ниже тех показателей почти в 2 раза.

Как сообщает агенство «Автостат», за прошлую неделю рост продаж новых легковушек в стране составил 2,5% – до 10 тысяч единиц. За 4 недели с 1 по 28 августа дилеры реализовали 37 тысяч 500 машин.

По мнению экспертов издания «Коммерсантъ», восстановлению рынка способствует рост доли льготных автокредитов, которые выдаются в рамках перезапущенной программы по поддержки автопрома. В рамках нее покупатель получает скидку в размере 20 процентов на авансовый платеж при приобретении автомобиля по цене до двух миллионов рублей.

По нынешним меркам в эту сумму и по условиям могут уложиться только автомобили марки Lada. В июле их продажи увеличились на 2 тысячи 500 машин, а в августе выросли на 3 тысячи 500 единиц. Фактически рынок тянет на себе один «АвтоВАЗ», который недавно возобновил производство ряда автомобилей, но пока в упрощенном варианте.

Давний лидер российского рынка корейская компания Kia, долгое время удерживавшая звание самой популярной иномарки в стране, остается на пьедестале, однако ее постепенно догоняет китайская марка Haval, уже опередившая Hyundai.

Как отмечают эксперты рынка, в дальнейшем китайские автопроизводители будут все ближе подбираться к корейским брендам, а также легко займут места ушедших из России европейских марок.