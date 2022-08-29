У Lada Vesta будет задняя независимая подвеска как у Mini? Раскрыты подробности

На прошлой неделе в Сети появилась фотография, вызвавшая бурное обсуждение на одном из популярных автомобильных форумов. Речь идет о снимке прототипа Lada Vesta, облаченного в камуфляж, у которого сзади установлена независимая подвеска, внешне отдаленно напоминающая подвеску автомобилей марки Mini.

По информации издания «Дром», к «АвтоВАЗу» эта подвеска не имеет никакого отношения. Ее разработкой занимается компания «Автопродукт», которая разрабатывает различные компоненты для серийных и гоночных автомобилей. Одним из ее известных проектов, основанных на «Весте», был прототип «раллийной» Vesta Rally Spint.

Как рассказали нашим коллегам в тольяттинской фирме, этому проекту насчитывается уже пять лет. Изначально предполагалось, что комплекты подвески будут использоваться как раз в вышеобозначенном Vesta Rally Sprint, но в товарном варианте. Компании удалось построить один экземпляр такой модели, причем он оказался полноприводным. Но с тех пор проект поутих. Тем не менее, сейчас его возобновили, но в уже измененной концепции.

Теперь разработчики хотят видеть Lada Vesta не спортивной, а комфортной, но с хорошей управляемостью.

С точки зрения конструкции новая подвеска, спроектированная для «Весты», сильно напоминает подвеску Mini, имеющую по два диагональных рычага и по одному продольному с каждого из бортов.

Задняя независимая подвеска Mini

Что интересно, в новый кит, если он все же сумеет добраться до товарного варианта, войдет не только новая задняя подвеска «Весты», но и обновленная передняя. Она будет состоять из новых нижних рычагов с узлами регулировки развала.

Все сайлентблоки будут выполнены из резины, но диагональные рычаги можно будет выбрать и с полиуретаном.

В качестве цены за комплект независимой задней подвески авторы проекта называют сумму около 60 тысяч рублей. Еще примерно 7-10 тысяч рублей придется заплатить за ее установку.

Сроки появления такой подвески в продаже пока остаются загадкой.