Бывшего потенциального преемника Lada Largus превратили в доступный кемпер

Как известно, Lada Largus, пользующийся неплохим спросом в России, был спроектирован на уже давно устаревшем Dacia Logan MCV, который с тех пор успел сменить два поколения, а в последнем был переименован в Jogger. Предполагалось, что эта модель в перспективе станет преемником российского универсала и фургона, но с уходом из России Renault говорить об этом уже не приходится. Впрочем, за границей Jogger живет и здравствует, причем порой становится объектом для необычных переделок.

Компания «Camperiz», базирующаяся в Испании, превратила несостоявшегося преемника «Ларгуса» в недорогой кемпер. Главная «фишка» проекта – это его цена. За модернизацию машины специалисты ателье просят всего 4 тысячи 500 евро или 270 тысяч рублей.

С учетом цены Dacia Jogger получить в свое распоряжении простой автодом можно всего за 23 тысяч 300 евро (1 миллион 400 тысяч рублей). В самом дорогом исполнении стоимость кемпера составит максимум 28 тысяч 600 евро (1 миллион 700 тысяч рублей).

Судя по опубликованным компанией фотографиям, за спальную составляющую в машине отвечает складной матрац, который раскладывается поверх сидений. На нем могут без проблем уместиться до двух человек.

Из удобств предусмотрены емкость для воды, маленький холодильник, набор складных стульев, наружный тент, дополнительная розетка на 12 Вольт, модуль Webasto и дополнительный аккумулятор на 100 ампер.

Несмотря на переоборудование универсала в кемпер, автомобиль сохраняет свой 5-местный салон и вместительный багажный отсек.

Вместе с тем, похожий проект готовят в самой Dacia, который будет включать в себя уже набор заводского оборудования. Несмотря на то, что он был заявлен еще этой весной, заводские аксессуары пока недоступны для заказа.