Автомобили с «липовым» техосмотром массово снимают с учета

Машины, у которых будет обнаружен так называемый «липовый» техосмотр, будут снимать с учета. Региональные ГИБДД уже приступили к такой практике, отменяя регистрацию автомобилей с «отфотошопленными» диагностическими картами, сообщает издание «Москва FM 92.0».

В столице и Подмосковье ГИБДД уже усилим проверки пунктов проведения технических осмотров на предмет присутствия водителей и их машин при оформлении документов. В результате во многих случаях выяснилось, что информацию в диагностических картах «серые» автосервисы дорисовывают с помощью различных графических редакторов. С началом рейдов многие из таких пунктов ТО внезапно временно закрылись на ремонт.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, выявить поддельную диагностическую карту можно довольно просто. В этом сейчас помогают видеокамеры в пунктах фото- и видеофиксаций, которые делают это по загруженным в систему базам.

Информацию о снятии машин с регистрации за поддельные диагностические карты эксперт прокомментировал следующим образом:

«В качестве крайней меры, действительно, так как техосмотр теперь нужен для постановки автомобиля на учет, применяется снятие с регистрации».

Связано это с тем, что в законе четко указано о прекращении учета автомобиля, если для постановки на него использовались заведомо ложные документы.

Напомним, с 1 января в России был отменен технический осмотр для транспортных средств, которые предназначены для личного пользования. При этом нововведение не затронуло коммерческие автомобили, включая такси, а также правило, при котором диагностическая карта необходима при смене владельцев машин старше 4 лет.