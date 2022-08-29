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В Иране показали аналог недорогого кроссовера Renault

От: Алексей Шмидт
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Два крупнейших иранских автопроизводителя – компании Iran Khodro и SAIPA – объединились для того, чтобы создать новый недорогой кроссовер, который позиционируется как местный аналог модели Renault Kwid. Шоу-кар был продемонстрирован на выставке автопромышленности в Тегеране.

Информации о новинке пока не так много, как хотелось бы. Известно, что новый «паркетник» пока не имеет официального названия, но в заводской документации он проходит под наименованием K112. 

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Внешне новый иранский субкомпакт сильно напоминает Renault Kwid образца 2015 года, причем делает то же самое не только с экстерьером, но и интерьером, а также с технической частью. Фактически K112 представляет из себя клона французской модели, но с другим обвесом, а также другой крышкой багажника и шильдиками.

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Что касается «техники», то новый иранский «паркетник» спроектирован на архитектуре CMF-A от Renault. Продавать его на местном рынке собираются с безальтернативным бензиновым мотором, выдающим 70-75 л.с. и 90-100 Нм крутящего момента. Связку ему составит пятиступенчатая МКПП. 

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Заявленный расход топлива кроссовером составляет менее 5 литров бензина на 100 километров пути. 

Судя из всей этой информации, под капотом нового совместного кроссовера Iran Khodro и SAIPA планируют использовать литровый 3-цилиндровый атмосферный двигатель. Впрочем, пока подтверждения этим догадкам нет. 

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Сроки дебюта серийного варианта K112 иранские автопроизводители традиционно для себя не раскрывают, но, скорее всего, автомобиль появится в продаже в ближайшие два года. 

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