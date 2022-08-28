В Сети показали необычный 6-дверный «УАЗ Хантер» с тюнингом

Внедорожник «УАЗ Хантер» крайне редко подвергается каким-то серьезным доработкам со стороны тюнинг-ателье у себя на родине в России. Считается, что больших перемен с этой моделью Ульяновского автозавода реализовать невозможно и не имеет смысла. Но в Ираке думают по-другому.

Местные умельцы переделали «Хантер» в полностью новый внедорожник, который внешне сильно отличается от оригинала. Причем настолько, что российский вездеход в нем можно и не узнать. Машине достались сразу шесть дверей, новый пластиковый обвес, другой цвет и многое другое.

Иракским тюнерам удалось удлинить кузов автомобиля ровно на одну дверную секцию, что позволило увеличить количество дверей в машине до шести (с учетом багажника – 7). Но это лишь одно безумное решение, реализованное в проекте внедорожника «Хантер». Помимо двух дополнительных дверей автомобилю достался самодельный пластиковый обвес с бамперами и порогами, а также полностью новая передняя часть кузова с «хищной» решеткой радиатора и «прищуренной» оптикой.

Корма прошедшего через процедуру тюнинга «Хантера» может похвастать отсутствием на крышке багажника «запаски». Где она хранится теперь – не уточняется.

Вместе с тем, машине достались специальные колеса, обутые в низкопрофильные покрышки, а внедорожные качества автомобиля подчеркнуло наличие шноркеля и экспедиционного багажника на крыше с дополнительной светотехникой.

Внутри все также очень оригинально. Каждая из пар дверей приводит на собственный ряд сидений, поэтому общая вместимость внедорожника увеличилась до 8 человек.

Передняя панель пережила небольшие доработки, главной из которых стало появление на центральной консоли большого дисплея мультимедийной системы, тогда как руль решили полностью заменить на более современный с отделкой из натуральной кожи.

В Сети опубликовали даже видео такого «Хантера», правда понять, о чем в нем рассказывают без знания арабского языка будет непросто.