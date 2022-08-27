В Сети показали, как мог бы выглядеть новый Nissan GT-R

Как известно, Nissan GT-R, близок к выходу на пенсию, особенно после снятия его с продаж с европейского и австралийского рынков. Впрочем, перспективы модели пока ясно не определены, так что независимые дизайнеры Роман Миах и компания Avante Design решили представить, как японское спортивное купе могло бы развиваться в будущем.

Судя по опубликованным рендерам, новый GT-R мог бы получить передняя часть кузова, которая имела бы сильное сходство с коробчатой внешностью поколения R34 Skyline GT-R. Модернизированный стиль включил в себя горизонтальные полосы светодиодов на внешней части фар и на нижней фаске. Верхний сегмент решетки радиатора оказался достаточно узким, но под ним расположился гораздо более крупный воздухозаборник.

Капот показанного на рендерах автомобиля приобрел более плоский профиль, а возле лобового стекла появились воздуховоды NACA, что сильно напоминает напоминает скорее актуальный GT-R, чем более стиль модели R34.

При ракурсе в профиль можно также заметить сходство с нынешним GT-R. Угловатая линия крыши, резко изрезанная линия плеч и острые грани задних крыльев – это все то, что есть у текущего спорткупе. На крыше машины дизайнеры разместили тонкий спойлер, а на задней панели установили высокое антикрыло.

Сзади сохранились круглые задние фонари, которые являются визитной карточкой модели. В данной интерпретации в центре отсутствует подсветка, что делает их немного похожими на выхлопные патрубки.

В Nissan намекают, что по крайней мере будет еще одно поколение GT-R, но сроки, когда появится такой автомобиль, не раскрываются.

Если верить слухам, новый GT-R окажется либо сильно электрифицированным, либо полностью электромобилем. Все остальные подробности о модели пока остаются загадкой.