Названы иранские автомобили, которые будут первыми продавать в РФ

С уходом из России западных автомобильных компаний заменить их планируют иранские автопроизводители. На днях в столичном «Экспоцентре» состоялась премьера моделей, которые первыми могут добраться до нашего рынка.

Iran Khodro

В первую очередь речь идет об иранской компании Iran Khodro (IKCO), которая привезла на столичную выставку MIMS свой седан Tara. Автомобиль спроектирован на архитектуре IKP1, которая, в свою очередь, является лицензионной копией «тележки» PSA PF1, лежащей в основе Peugeot 301.

По факту Iran Khodro Tara представляет собой перелицованного клона «триста первого», в конструкции которого большая часть узлов и агрегатов позаимствованы как раз у француза. В качестве двигателя для этой модели заявлен 1,6-литровый мотор, выдающий 113 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Связку ему составляет пятискоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».

О ценах на Tara пока не говорят, но предполагается, что она составит чуть более 1 миллиона рублей. Автомобиль уже отправился на процедуру сертификации, после которой Iran Khodro сможет начать его продажи в России.

Помимо этой 4-дверки в планы Iran Khodro для российского рынка также значится новый компакт-кроссовер Rira, который не появился пока еще даже на родине марки.

Этот автомобиль также основан на архитектуре IKP1, а по габаритам сравним с Hyundai Creta. Сроки появления этой модели в России пока не обозначены, но можно предположить, что произойдет это не раньше конца 2023 года.

SAIPA

Еще один иранский бренд, который нацелился на российский рынок. Компания привезла в Москву свой седан Shanin, спроектированный на базе Toyota Yaris. Ему предстоит соперничать с автомобилями из сегмента B-класса.

Эта четырехдверка комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором, выдающим 112 лошадиных сил и 178 Нм момента. Ассистирует ему безальтернативная 5-скоростная «механика».

В качестве сроков дебюта в России компания называет весну 2023 года. Именно тогда иранская сторона должна завершить процедуру сертификации Shanin.

В дальнейшем модельная линейка SAIPA на российском рынке будет расширена компакт-кроссовером Quik, по «начинке» совпадающим с седаном.