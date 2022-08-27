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В Казахстане начали собирать новый компакт-кроссовер Hyundai Bayon

От: Алексей Шмидт
Hyundai Bayon

Компания Hyundai представила новый компакт-кроссовер Bayon, предназначенный для продаж на европейском рынке, еще прошлой весной. В основе модели лежала платформа хэтчбека i20. Предполагалось, что за пределы «Старого Света» новый «паркетник» не выйдет, но планы переиграли и с тех пор автомобиль успел появиться в Израиле и Египте. А теперь его начали собирать и в соседнем Казахстане.

Выпуском нового «паркетника» занимается предприятие Hyundai Auto Kazakhstan, расположенное в Алма-Ате. Этот завод стал вторым в мире после турецкого Hyundai Otomotiv San ve Tic, который занимается сборкой Bayon. 

Пока новые кроссоверы «Хендэ» в Казахстане выпускают в тестовом режиме. Полноценное серийное производство должно стартовать в октябре. Тогда же автомобили начнут поставляться в дилерские центры.

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Вседорожник Hyundai представляет собой более компактный кроссовер, чем бестселлер Creta. Его длина составляет 4180 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1500 мм. Колесная база модели равна 2580 мм. Учитывая, что Bayon имеет менее крупные габариты, чем Creta, можно предположить, что и стоить он будет дешевле. Впрочем, официальной информации о его ценах пока нет.

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Вместе с тем, уже известно, с какими моторами стоит ждать появления Hyundai Bayon на казахстанском рынке. Автомобиль планируют комплектовать безальтернативным 1,4-литровым бензиновым атмосферным двигателем, выдающим 100 лошадиных сил. Связку ему составит 6-скоростная автоматическая трансмиссия.

В Европе Bayon положен еще и литровый «наддувный» мотор, а также мягко-гибридный силовой агрегат. 

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Что касается привода, то он у компактного корейского кроссовера может быть только передним.

Напомним, ранее стало известно о том, что эта же площадка Hyundai в Алма-Ате, которая начала выпуск Bayon, приостановила сборку кроссовера Creta и седана Accent (в России Solaris) из-за сбоя в поставках комплектующих из России (завод Hyundai в Петербурге до сих пор находится в режиме простоя).

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